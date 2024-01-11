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Учёные: Гигантские человекообразные обезьяны вымерли из-за изменения климата

Учёные: Гигантские человекообразные обезьяны вымерли из-за изменения климата

Вид самых крупных человекообразных обезьян ростом до 3 метров и весом до 300 кг, вероятно, был доведён до вымирания сотни тысяч лет назад изменениями окружающей среды, сообщают учёные из Китая и Австралии 10 января в журнале Nature.

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