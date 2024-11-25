Песков: в Европе нет единства по идее отправки войск на Украину

В Европе нет единства по идее отправки войск на Украину, но появляются «горячие головы». Соответствующее заявление в ходе сегодняшнего разговора c журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, информирует ТАСС.
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