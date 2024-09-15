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Украина осталась без обещанного Patriot от Нидерландов – от проекта отказалась одна из стран НАТО

Украина осталась без обещанного Patriot от Нидерландов – от проекта отказалась одна из стран НАТО

Нидерланды не могут передать Украине обещанную систему Patriot, пишет местное издание  NL Times. Как отмечается в публикации, еще в конце июня Министерство обороны этой европейской страны, в своем парламентском отчете обещало, что Нидерланды и их союзники по НАТО совместно предоставят Украине комплексную систему противовоздушной обороны Patriot.

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