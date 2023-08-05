Украина лишилась выхода к Черному морю

АНГЕЛ АНГЕЛ

Когда перестанут проходить атаки со стороны море наших городов, военных бак и т.д. тогда можно будет сказать что хохлостан приплыл и теперь сухопутная ни кому не нужная из союзников территория, которая будет зачищена от сатаны и террористов...