Насколько действенными могут быть удары по Одессе, Николаеву и дунайским портам? Дмитрий Родионов На фото: поврежденная портовая инфраструктура в Одесской области.
Украина лишилась выхода к Черному морю
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Когда перестанут проходить атаки со стороны море наших городов, военных бак и т.д. тогда можно будет сказать что хохлостан приплыл и теперь сухопутная ни кому не нужная из союзников территория, которая будет зачищена от сатаны и террористов...
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