Бойцы ВС РФ отразили 11 атак украинских штурмовиков на купянском направлении

РИАМО - 19 окт. Подразделения «Западной» группировки войск совместно с авиацией и артиллерией отразили 11 атак штурмовиков 14-й, 32-й, 115-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н.
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