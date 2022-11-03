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«Бакс» повторили лучший старт в клубной истории – 7-0

«Милуоки» в среду выиграл у «Детройта» со счетом 116:91. «Бакс» повторили лучший старт в клубной истории, у команды семь побед в семи матчах.

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