Нью Информ

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В Красноярске подростки угрожали ножом мужчине в подъезде за замечание

В Красноярске подростки угрожали ножом мужчине в подъезде за замечание

В Красноярске в микрорайоне Солнечный группа подростков угрожала мужчине ножом в подъезде. Об этом пишет группа «Наш микрорайон Солнечный» во «ВКонтакте».

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