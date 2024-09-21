Мужчина поджег многоквартирный дом в Копейске, чтобы отомстить собутыльникам. Видео

В Копейске (Челябинская область) задержан местный житель, которого обвиняют в убийстве знакомых. В ночь на 20 сентября он поджег лестничную клетку дома по улице Кузнецова, чтобы отомстить собутыльникам, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России по Челябинской области.