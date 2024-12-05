Лидер правящей партии Южной Кореи призвал президента покинуть партию

Покинуть партию после неудачной попытки ввести военное положение в стране призвал президента Республики Корея Юн Сок Ёля лидер правящей южнокорейской партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун, 5 декабря передает агентство Ренхап.
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