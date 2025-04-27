Роботы смогут превзойти лучших хирургов через пять лет – Маск

Уже через пять лет роботы смогут обойти лучших хирургов по качеству проведения медицинских операций, считает американский бизнесмен, глава департамента обеспечения государственной эффективности Илон Маск.
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