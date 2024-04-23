В лесах запустят климатические проекты

Компании смогут заключать с Рослесхозом соглашения о лесоклиматических проектах, получая за это углеродные единицы, которые можно будет зачесть, решая задачу достижения углеродной нейтральности, или продать на специальных торговых площадках.
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