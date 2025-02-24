В пику прижимистому Трампу Швеция передает Украине даром ПВО на сотни миллионов евро

Издание Svenska Dagbladet со ссылкой на премьер-министра Швеции Ульф Кристерссона, министра энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буша и министра образования Иоганна Персона, пишет, что правительство Швеции передаст «в дар» Украине системы ПВО на сумму 1,2 млрд шведских крон (113 млн долл), включая ПЗРК RBS-70 и новые 40-мм зенитные самоходные установки TRIDON Mk 2.