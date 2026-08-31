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Мировое обозрение

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ВСУ попытались спасти офицерский состав из «Волчанского котла»

ВСУ попытались спасти офицерский состав из «Волчанского котла»

Украинское командование предпринимает отчаянные попытки вывести офицерский состав из формирующегося в Харьковской области «Волчанского котла».

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