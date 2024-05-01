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Джей Джей Редик: «В период расцвета Майкла Джордана в НБА появились шесть клубов. Это сделало лигу слабее»

«Мне не нравятся споры о величайшем игроке. Джордан и Леброн не играли друг против друга. Мне не хочется вести все эти разговоры, мы говорим о разных временах.

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