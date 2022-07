Annapurna Interactive провела презентацию с анонсами новых игр, авторы «Смуты» опубликовали концепт-арты и другие материалы по игре, стала известна дата релиза Goat Simulator 3, Warhammer 40,000: Darktide перенесли, Grounded покинет ранний доступ в сентябре, инди-долгострой The Siege and the Sandfox обрёл трейлер и год выхода, Frogwares создают ремейк .