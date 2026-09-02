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Регионы России

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Большинство европейцев выбирают медленный и осознанный отдых вне цифровых сетей

Большинство европейцев выбирают медленный и осознанный отдых вне цифровых сетей

Согласно исследованию DERTOUR Group «Beyond the Bucket List», более половины европейских туристов (53,2%) предпочитают концепцию «медленного туризма» (slow travel), отказавшись от стандартных насыщенных программ и массовых курортов.

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