Quantstamp возглавляет безопасность блокчейна и повышает стандарты криптоиндустрии

Quantstamp зарекомендовал себя как ключевая сила в повышении безопасности блокчейн технологии. Благодаря своим специализированным услугам он стал надежным партнером ведущих криптовалютных организаций и крупных корпораций, включая Ethereum, Binance, MakerDAO, Chainlink, eToro и Всемирный экономический форум.