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Царьград

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Bloomberg: ЕС инвестирует 200 млн долларов в экономику Гренландии

Bloomberg: ЕС инвестирует 200 млн долларов в экономику Гренландии

Европейский союз объявил о вложении 200 млн долларов в экономику Гренландии. Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, указала на важность инвестиций для развития добычи полезных ископаемых и возобновляемой энергетики на острове.

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