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Венгрия потребовала от ЕС компенсировать Центральной Европе расходы от отказа от российских энергоносителей

Венгрия потребовала от ЕС компенсировать Центральной Европе расходы от отказа от российских энергоносителей

По его словам, конфликты на Украине и Ближнем Востоке привели к дефициту топлива и росту энергетических издержек.

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