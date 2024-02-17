«Исключаются риски человеческих потерь»: директор НИИ робототехники — о системах управления БПЛА и безэкипажными машинам

В России создана первая отечественная система управления самоорганизующейся группировки БПЛА. Об этом в интервью RT сообщил директор Научно-исследовательского института робототехники и процессов управления Южного федерального университета Вячеслав Пшихопов.
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