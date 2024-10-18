АиФ: Три натовских аэродрома Украины разбомблены в хлам

Российские удары по военным объектам Украины вызывают страх у НАТО своей беспощадностью. После объявления министра обороны Нидерландов о передаче истребителей F-16 для ВСУ и разрешении на удары вглубь России последовал мощный ответ.
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