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Итальянская студентка рассказала о необычной черте россиян

Итальянская студентка рассказала о необычной черте россиян

МГИМО Университет МИД России Итальянская студентка Ирене Чеккини, недавно посетившая Москву и увидевшаяся с Владимиром Путиным, сообщила в интервью газете La Repubblica, что россияне – добрые и отзывчивые люди, которые умеют сопереживать.

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