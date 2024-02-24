Итальянская студентка рассказала о необычной черте россиян

МГИМО Университет МИД России Итальянская студентка Ирене Чеккини, недавно посетившая Москву и увидевшаяся с Владимиром Путиным, сообщила в интервью газете La Repubblica, что россияне – добрые и отзывчивые люди, которые умеют сопереживать.
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