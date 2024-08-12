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Хавбек «Тоттенхэма» Биссума вдыхал веселящий газ на вечеринке и выложил видео. В Англии употребление закиси азота – преступление

Как сообщает The Sun, инцидент произошел после товарищеского матча между «Тоттенхэмом» и «Баварией» (2:3).

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