Значение военного аспекта крещения Руси для датировки этого события Крещение князя Владимира в купели одной из церквей Херсонеса Таврического.
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Значение военного аспекта крещения Руси для датировки этого события Крещение князя Владимира в купели одной из церквей Херсонеса Таврического.
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