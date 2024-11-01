От Марий Эл до Запорожской области: ФСБ продолжает отлов агентов украинских спецслужб

В республике Марий Эл за шпионаж в пользу украинских нацистов задержана жительница Йошкар-Олы, которая, по данным следствия, являлась сторонницей украинской террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии