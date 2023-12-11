"Этого Байдену не простят": В поездке Путина на Западе рассмотрели грозное предупреждение

Визит президента России Владимира Путина на Ближний Восток на Западе расценили как грозный сигнал. В иностранной прессе полагают: после столь пышного приёма русского лидера Джо Байден, которого в восточных странах не жалуют, утратит и поддержку элит США, уступив сопернику Дональду Трампу.