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Сорокин с 30-м шатаутом в карьере, Ахо с 2+1 и Новак с 2+1 – звезды дня в НХЛ

В НХЛ подвели итоги очередного игрового дня. Третья звезда – форвард « Питтсбурга » Томми Новак с 3 (2+1) очками в матче с «Монреалем» (6:5 ОТ).

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