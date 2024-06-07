Пушилин заявил о потере украинскими олигархами влияния на собственность в ДНР

Украинские олигархи лишились контроля над своими активами на территории Донецкой народной республики после того, как в 2014 году они выбрали отдельный путь от Донбасса, заявил глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме.
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