Правительство Японии отреагировало на выдвижение Байдена на второй срок

Наблюдение за ситуацией в США после выдвижения действующего президента Джо Байдена на второй срок продолжит осуществлять правительство Японии, заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно 26 апреля на пресс-конференции.
Наблюдение за ситуацией в США после выдвижения действующего президента Джо Байдена на второй срок продолжит осуществлять правительство Японии, заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно 26 апреля на пресс-конференции.
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