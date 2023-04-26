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Правительство Японии отреагировало на выдвижение Байдена на второй срок

Правительство Японии отреагировало на выдвижение Байдена на второй срок

Наблюдение за ситуацией в США после выдвижения действующего президента Джо Байдена на второй срок продолжит осуществлять правительство Японии, заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно 26 апреля на пресс-конференции.

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