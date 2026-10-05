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Царьград

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Во Владимире на 2 недели перенесут остановку на улице Гагарина

Во Владимире на 2 недели перенесут остановку на улице Гагарина

С 6 по 20 октября пассажирский транспорт во Владимире не будет останавливаться на «улице Гагарина» возле дома №2 из-за ремонта тротуара.

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