❗️ На улице Баранова в Симеизе сошёл грунт из-за непогоды Протяжённость завала составляет около 50 метров.
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❗️ На улице Баранова в Симеизе сошёл грунт из-за непогоды Протяжённость завала составляет около 50 метров.