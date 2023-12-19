Кто придумал называть эти страны цивилизованными?

Olegus

Тюленья война 1920–1933 годы В апреле 1920 года целая армада норвежских промысловых судов организованно вошла в территориальные воды РСФСР (от Мурманска до Архангельска) и начала… Я даже не знаю, какое слово подобрать к тому, что случилось потом. Били китов и тюленя в Горле Белого моря, имели наглость войти даже в устье Северной Двины. Били не только взрослых особей, но и белька. Били беременных самок. Грабили поморов. Северного флота тогда ещё не существовало, и Россия могла ответить на этот наглый грабеж только нотами протеста, которые миролюбивые и добрые соседи просто игнорировали. В 1921 году правительство РСФСР издало распоряжение о задержании браконьеров, конфискации браконьерских судов, снастей и улова и привлечении браконьеров к уголовной ответственности. И когда в 1921 году потомки викингов снова заявились грабить побережье, катера советской погранохраны задержали несколько норвежских судов. И что сделал наш «добрый сосед»? МИД Норвегии направил в МИД РСФСР ноту (а по сути ультиматум) с требованием срочно ликвидировать понятие «территориальные воды» и сместить границы РСФСР к югу, по самой береговой кромке Белого и Баренцева морей. Не больше и не меньше. На этом власти Норвегии посчитали инцидент исчерпанным и в 1922 году снова отправили свою флотилию на «промысел». И каково же было их «праведное негодование», когда пограничники задержали несколько промысловых шхун! Они же объявили этим русским, что это их моря! Глупых варваров следовало проучить. В 1923 году вместе с промысловой эскадрой, с дружеским визитом, заявился и броненосец «Хеймдал», который, абсолютно миролюбиво, открыл огонь из орудий крупного калибра по советским пограничным катерам. В этот год борцы за экосистему порезвились от всей души – убили только тюленей более 900 000 голов. Били и малышей, и взрослых. Набили столько, что не смогли всё забрать на свои суда. Специалисты говорят, что с той поры поголовье беломорского тюленя так и не восстановилось. На ноту протеста СССР был получен ответ, который много говорит о соседях: «Норвегия вела и будет вести лов там, где ей нужно». В 1924 году СССР, чтобы снизить эскалацию конфликта, был вынужден подписать договор на зверобойный промысел и введение квот. В тот год пришло всего 90 судов – после погрома 1923 года промышлять особо было нечего. Возможно, по этой причине было несколько последующих спокойных лет. Без набегов. В 1928 году в советские территориальные воды, в нарушение подписанного в 1924 году договора, опять пришла целая эскадра. Соответственно, и оговоренные квоты норвежцы забыли. Я так подозреваю, что забывчивость – это у них национальная черта. Пограничники задержали несколько промысловых шхун, и Норвегия пригрозила, что в следующем году с промысловой бригадой придут два уже британских броненосца. Из чего можно заключить, что в этом погроме была заинтересована и английская сторона. 1929 год был отмечен условно мелкими браконьерскими налетами норвежских соседей, а в 1930 году снова случилось нашествие. И опять били тюленей, моржей, белых медведей и с особым удовольствием грабили поморов по всему побережью и на островах. Таким же был и 1931 год. Целых семь советских пограничных катеров ничего не могли поделать с этой армадой. Однако, арестовывали и изымали по мере своих малых возможностей. В 1932 году «рыболовы» пришли под прикрытием построенного специально для грабежа наших территориальных вод новенького фрегата «Фритьоф Нансен», который и прославился метким огнем по советским пограничным катерам и советским же промысловым судам. Пришли ребята «за рыбкой» и в 1933 году. Только в этот раз не совсем удачно. В тот год было почти закончено строительство печально известного Беломора-Балтийского канала. Вот по этому каналу с Балтики в северные моря и пришли несколько эсминцев, несколько сторожевых кораблей и немного подводных лодок. В 1933 году было закончено и строительство береговых батарей на берегах облюбованных потомками варягов для грабежа морей. Нет достоверной информации о событиях того года. Только слухи. Якобы в Белом море «пошли искать дно» три норвежских броненосца. Были потоплены какие-то промысловые суда. Да ещё говорили о том, что поморы жестоко расправились с браконьерами, которым удалось добраться до берега. Но это только слухи. Подтвердить или опровергнуть их некому. Однако, в 1934 году норвежцы даже не пытались подойти к советским территориальным водам.