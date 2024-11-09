Киселев назвал речь Путина на «Валдае» мощным обращением к миру и Трампу

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал речь президента РФ Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» мощным обращением к миру и во многом персонально к Дональду Трампу.
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