iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Acer представила нетипичный бюджетный смартфон: Acer Sospiro A70 получил два экрана и защиту IP64

Acer представила нетипичный бюджетный смартфон: Acer Sospiro A70 получил два экрана и защиту IP64

У него довольно много памяти, но платформа слабая — Unisoc T8200 выдает менее 500 тыс. баллов в AnTuTu Компания Senwa Global, мексиканский производитель смартфонов, представила смартфон Acer Sospiro A70 — модель с дополнительным экраном на задней панели.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым