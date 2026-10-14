Acer представила нетипичный бюджетный смартфон: Acer Sospiro A70 получил два экрана и защиту IP64

У него довольно много памяти, но платформа слабая — Unisoc T8200 выдает менее 500 тыс. баллов в AnTuTu Компания Senwa Global, мексиканский производитель смартфонов, представила смартфон Acer Sospiro A70 — модель с дополнительным экраном на задней панели.
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