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Происшествия

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В Ульяновске транспортные полицейские и представители «Движения Первых» присоединились к акции «Зарядка со стражем порядка»

В преддверии Всероссийского дня физкультурника сотрудники Ульяновского ЛО МВД России на транспорте и члены общественного совета при линейном отделе совместно с представителями российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Снежаной Мордвиновой, Ольгой Дворяновой и Федерации бокса Ульяновской области присоединились к акции «Зарядка со стражем порядка».

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