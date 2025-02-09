Сотрудники МЧС в гостях.

В ходе проведения занятия ребята вспомнили, как правильно вести себя на улице, возле воды, дома. Особый интерес у детей вызвали игры: ´Сообщение о чрезвычайной ситуации´, ´Назови причину пожара´, ´5 шагов спасения´.
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