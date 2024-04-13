Динара Смольская пропустит масс-старт в финале Кубка Содружества в Мурманске

Ранее белорусская биатлонистка пропустила спринт и сингл-микст. – В сингл‑миксте сборная Беларуси не была представлена из‑за болезни Динары? И из‑за этого вам пришлось Дарью Кудаеву переводить из сингл‑микста в смешанную эстафету? – Да, совершенно верно.