Динара Смольская пропустит масс-старт в финале Кубка Содружества в Мурманске

Ранее белорусская биатлонистка пропустила спринт и сингл-микст. – В сингл‑миксте сборная Беларуси не была представлена из‑за болезни Динары? И из‑за этого вам пришлось Дарью Кудаеву переводить из сингл‑микста в смешанную эстафету? – Да, совершенно верно.
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