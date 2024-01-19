Традиции и запреты в день памяти Иоанна Предтечи 20 января 2024 года Лидия КарпенкоСобор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – это значимый церковный праздник, который православные верующие отмечают 20 января 2024 года.
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