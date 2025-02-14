До 2022 года Россия тратила только на взносы в разнообразные и очень важные международные организации от 200 до 300 миллионов долларов ежегодно, а в общем на статью госбюджета "Международные отношения и международное сотрудничество" выделялось в десятки раз больше (например, на период 2018-2020 годов почти пять миллиардов долларов).
Все, приехали: у России больше нет таких денег
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
ОЧЕНЬ ХИТРЫЙ ЗАГОЛОВОК, С ПОДТЕКСТОМ. ТАК ВОТ: ДЕНЕГ У РОССИИ БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНО, НО НЕ ДЛЯ ЭТИХ ...ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПОВАЖНЕЕ.
Ответить
13 час.
владимир Сырников
В Москве полно всяких предателей, причём их даже порой и искать то не надо. Они нередко на виду, только вот удалять их от кормушки ни кто не собирается! Причём они не только себя кормят, но и зарубежную дрянь подкармливают. А их переставляют их с места на место, вот и вся борьба. Причём, эти предатели до сих пор успешно разлагают всю страну, и борьба с ними, несмотря на назначение Белоусова на ключевой пост в государстве и поддержке его силовыми ведомствами, вся борьба почему-то оказалась в очередной раз пустым звуком. Я, уж не говорю о коррупции в силовых ведомствах. Тут вообще всё глухо, не видно даже просвета. Но ситуация такая, что об этом нельзя не говорить!
Ответить
11 час.
Александр Веревкин
Россия - самая богатая страна Мира! Сколько её не разворовывают, а всё никак не могут до конца разворовать. Казалось, будь воздух продаваем, давно бы его небыло, всё бы украли и сожрали паразиты. Уж как ни старается вся эта "вертикаль власти", а не может угробить Россию окончательно! Уже на всех государственных постах и вплоть до ЖЭКов сидят предатели и враги народа, уже всю страну положили под басмачей и уголовников, а мы, вопреки стараниям нашего кормчего, всё ещё живы и никак не желаем загнуться! Денег ещё много можно выжать из народа! Наибуллина миллиарды уводит в МВФ и ФРС, и чубайсыпутиныволодинысилуановы и прочая нежить стригут страну до корня и... никак она зараза не тонет, не хочет умирать!
Ответить
10 час.
Свежие комментарии