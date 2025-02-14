Все, приехали: у России больше нет таких денег

Людмила Лиханова ОЧЕНЬ ХИТРЫЙ ЗАГОЛОВОК, С ПОДТЕКСТОМ. ТАК ВОТ: ДЕНЕГ У РОССИИ БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНО, НО НЕ ДЛЯ ЭТИХ ...ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПОВАЖНЕЕ.

владимир Сырников В Москве полно всяких предателей, причём их даже порой и искать то не надо. Они нередко на виду, только вот удалять их от кормушки ни кто не собирается! Причём они не только себя кормят, но и зарубежную дрянь подкармливают. А их переставляют их с места на место, вот и вся борьба. Причём, эти предатели до сих пор успешно разлагают всю страну, и борьба с ними, несмотря на назначение Белоусова на ключевой пост в государстве и поддержке его силовыми ведомствами, вся борьба почему-то оказалась в очередной раз пустым звуком. Я, уж не говорю о коррупции в силовых ведомствах. Тут вообще всё глухо, не видно даже просвета. Но ситуация такая, что об этом нельзя не говорить!