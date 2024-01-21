В Ромнах на Украине мэр Стогний и глава военной администрации Ващенко устроили драку у мемориала ВСУ

В украинском городе Ромны произошла драка между двумя чиновниками из-за людей, которые хотели поставить вазоны с цветами возле мемориала ВСУНа Украине мэр города Ромны Олег Стогний и глава Роменской военной администрации Денис Ващенко устроили драку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии