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Закон, порядок, государство

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В Ставропольском крае задержана женщина-курьер, лишившая пенсионерку крупной суммы денег

В Ставропольском крае задержана женщина-курьер, лишившая пенсионерку крупной суммы денег

Жертвой одной из самых распространенных мошеннических схем – «Ваш родственник попал в ДТП» – стала 76-летняя жительница Андроповского округа, передавшая женщине-курьеру 224 тысячи рублей.

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