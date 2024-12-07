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Ученые выяснили, какая смертность из-за изменения климата будет к концу XXI века

Ученые выяснили, какая смертность из-за изменения климата будет к концу XXI века

Загрязнение окружающей среды приведет к росту смертности в пять раз.Ученые из немецкого Института химической экологии Общества Макса Планка (MPICE) сделали прогноз, согласно которому будет расти число смертей из-за изменения климата и загрязнения воздуха.

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