Главная цель — защитить тех, кто нам верит Страшный день. Киевским режимом совершены сразу три теракта, направленных на уничтожение лиц, сотрудничающих с Россией — нанесён удар по Херсонской администрации, взорван генеральный прокурор ЛНР и застрелен заместитель главы ВГА Бердянска, причем последний — вместе с супругой, которая отвечала за проведение референдума в городе.