Медвежий угол

37 216 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия
    Полный абсурд! Неужели они  на самом деле, да еще совместно с "американскими " партнерами это придумали. Это  точно к...Украина отправила...
  • Татьянка Яцук
    Думаю, что со временем отвалит, но до того попытается здесь воду мутить с испуганными и молчаливыми "патриотами"...Лоза предложил ст...
  • Елена Квасникова
    Дуракам закон не писан. если писан, то не понят. если понят, то не так. я не понимаю, зачем хозлам ваще работать? зде...Украина отправила...

Освобожденным территориям нужен "СМЕРШ"

Освобожденным территориям нужен "СМЕРШ"

Главная цель — защитить тех, кто нам верит Страшный день. Киевским режимом совершены сразу три теракта, направленных на уничтожение лиц, сотрудничающих с Россией — нанесён удар по Херсонской администрации, взорван генеральный прокурор ЛНР и застрелен заместитель главы ВГА Бердянска, причем последний — вместе с супругой, которая отвечала за проведение референдума в городе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх