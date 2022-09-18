Освобожденным территориям нужен "СМЕРШ"

Главная цель — защитить тех, кто нам верит Страшный день. Киевским режимом совершены сразу три теракта, направленных на уничтожение лиц, сотрудничающих с Россией — нанесён удар по Херсонской администрации, взорван генеральный прокурор ЛНР и застрелен заместитель главы ВГА Бердянска, причем последний — вместе с супругой, которая отвечала за проведение референдума в городе.
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