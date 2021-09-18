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Первый день выборов. Главное

Явка на онлайн-голосовании в России составила не менее 40%, заявили днем в ЦИКе.Количество проголосовавших онлайн в Москве достигло 1 млн, заявил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов в 17:28.

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