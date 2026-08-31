Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Личный опыт установки пластиковой двери на монтажные пластины

Личный опыт установки пластиковой двери на монтажные пластины

Когда речь заходит о замене входной или балконной двери, большинство привыкло сразу искать мастеров. Но цены на монтаж сегодня действительно кусаются, а сама технология, если разобраться, не выглядит чем-то запредельно сложным.

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