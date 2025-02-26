15+ фото, на которых разница видна издалека, но хочется рассмотреть повнимательнее

Многое в нашем мире можно осознать только в сравнении с чем-либо. К примеру, то, как меняется тело, когда в жизни появляется спорт, лучше всего видно на снимках, между которыми большой промежуток времени.
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