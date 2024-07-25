Зарядные станции для электромобилей уязвимы. «Дыру» обнаружили техасские инженеры

SwRI оценивает риски кибербезопасности, связанные с оборудованием для быстрой зарядки электромобилейИнженеры Юго-Западного исследовательского института (SwRI) обнаружили уязвимости в системах кибербезопасности электромобилей, использующих системы быстрой зарядки постоянным током: они связаны с технологией связи по линии электропередачи (PLC), которая обеспечивает передачу данных между транспортными средствами и зарядными устройствами.