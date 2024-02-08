Шоу-бизнес: 5 знаменитых импозантных мужчин, которые связались с юными красотками и пожалели о своих романах

Разница в возрасте далеко не всегда становится препятствием для настоящей любви. Правда, иногда взрослые и умудрённые мужчины настолько теряют голову от юных красоток, что совершенно не в состоянии отличить искренние чувства от меркантильного интереса.
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