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Боррель: Нужно провести независимое расследование обстрела на Голанских высотах

Боррель: Нужно провести независимое расследование обстрела на Голанских высотах

Руководитель дипломатического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель отметил, что ракетная атака, целью которой оказались подконтрольные израильской стороне Голанские высоты, должна быть расследована независимыми специалистами.

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