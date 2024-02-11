Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 903 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Арзамасцев
    К чему эта информация, в чём здесь "засада" для России?Эрдоган: мы рады,...
  • Vitya Ostap
    За пять лет германия будет автономным краем в РоссииБундесвер: армия ...
  • Игорь Петров
    Хохол- это диагнозОбломки "шахеда" ...

Дорогая моя еда: сколько россияне тратят на продукты, и почему эти расходы так велики

Дорогая моя еда: сколько россияне тратят на продукты, и почему эти расходы так велики

Еда в нашей стране стоит недешево: траты на покупку продуктов составляют около трети всех месячных расходов среднего россиянина, к тому же продовольственная инфляция опережает средний рост цен на товары и услуги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх