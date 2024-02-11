Дорогая моя еда: сколько россияне тратят на продукты, и почему эти расходы так велики

Еда в нашей стране стоит недешево: траты на покупку продуктов составляют около трети всех месячных расходов среднего россиянина, к тому же продовольственная инфляция опережает средний рост цен на товары и услуги.
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